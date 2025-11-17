Сийярто заявил о готовности Венгрии к саммиту между Россией и США

Будапешт сможет принять его, как только об этом договорятся Москва и Вашингтон, заявил глава МИД республики

БУДАПЕШТ, 17 ноября. /ТАСС/. Венгрия готова к проведению российско-американского саммита по Украине в Будапеште и сможет принять его, как только об этом договорятся Москва и Вашингтон. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи со своим коллегой из Государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.

"Мы готовы. Как только американцы и русские определят дату, мы встретим их здесь с большим почтением и радостью", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос по поводу организации переговоров лидеров двух стран.

Сийярто выразил уверенность в том, что "миролюбивая внешняя политика Венгрии пользуется уважением во всех регионах планеты". По его словам, "и на Востоке, и на Западе ясно видят, что Венгрия миролюбивая страна, и считают целесообразным организовать такой мирный саммит" в Будапеште.

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.