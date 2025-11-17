МИД Южной Осетии назвал принятие Грузией текущего статус-кво основой мира

ЦХИНВАЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Только понимание Грузией нынешней геополитической ситуации может привести к стабильности и миру, заявили в министерстве иностранных дел Южной Осетии после сообщения об упразднении созданной при бывшем грузинском лидере Михаиле Саакашвили временной администрации республики. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Очевидно, что данная ситуация является отражением острой внутриполитической борьбы в Грузии. Тем не менее, в очередной раз призываем грузинские власти к реальному восприятию политической действительности, которая сложилась после августа 2008 года. Убеждены, что принятие Грузией существующего геополитического статус-кво является основой пути, который может привести к стабильности и мирному развитию в регионе", - говорится в сообщении.

В югоосетинском министерстве также отметили, что отношение Грузии к Южной Осетии не меняется с течением времени.

"Несмотря на некоторую примиренческую тональность, исходившую от Тбилиси, вновь констатируем использование в официальной повестке деструктивной терминологии и оценочных суждений времен [первого президента Грузии Звиада] Гамсахурдия и Саакашвили, обвинений в "российской оккупации" и т.д.", - добавили в МИД.

Администрация Южной Осетии была сформирована в Грузии в 2007 году при экс-президента Михаиле Саакашвили и базировалась в Тбилиси. На нее были возложены функции руководства бывшим автономным округом, несмотря на утрату контроля над Южной Осетией грузинскими властями. В основном администрация под управлением Владимира Санакоева, а с 2022 года Тамаза Бестаева, занималась гуманитарными вопросами, помогая югоосетинским беженцам.