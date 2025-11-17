Newsweek: конгрессмен Грин получила угрозы убийством после разлада с Трампом

Расследование началось на фоне того, как президент США публично приуменьшил опасность для политика и ее семьи

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Полиция в штате Джорджия расследует две угрозы убийством в адрес конгрессмена Марджори Тейлор Грин и ее семьи. Об этом сообщает портал Newsweek.

Угрозы были в письмах, направленных по электронной почте. Расследование началось на фоне того, как президент США Дональд Трамп публично приуменьшил опасность для Грин, заявив: "Я не думаю, что ее жизнь в опасности. Я не думаю, честно говоря, что о ней вообще кто-то думает".

Newsweek отмечает, что Грин, ранее верная сторонница Трампа, разошлась с ним во мнениях по ключевым вопросам, включая приостановку работы правительства. Трамп отказался от своей поддержки Грин и раскритиковал ее в Truth Social, назвав "чокнутой Марджори" и "предательницей". Конгрессмен заявила, что "необоснованные и злобные нападки" Трампа стали "сигналом для опасных радикалов".