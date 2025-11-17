ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Несколько стран Запада запросили заседание СБ ООН по Украине на 20 ноября

Заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине не включены в постоянную повестку дня СБ, но проводятся практически ежемесячно
18:00

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. Несколько стран Запада, включая Великобританию и Францию, запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении британского постпредства.

Ожидается, что заседание пройдет в четверг, 20 ноября.

Заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине не включены в постоянную повестку дня СБ, но проводятся практически ежемесячно. 

