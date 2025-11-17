Премьер Грузии: внеочередные парламентские выборы не устраивают оппозицию

Ираклий Кобахидзе считает, что причиной недовольства оппозиционных политиков является то, что правящая партия сможет легко набрать конституционное большинство

ТБИЛИСИ, 17 ноября. /ТАСС/. Проведение внеочередных парламентских выборов в Грузии не устраивает саму оппозицию, так как правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" легко сможет набрать конституционное большинство. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью Аджарскому телеканалу Общественного вещателя Грузии.

"Выборы состоятся 28 октября 2028 года, как это принято, как это подразумевает конституция. Их (оппозицию - прим. ТАСС) самих не должны устраивать внеочередные выборы. Они до конца исчезнут. Если мы завтра проведем внеочередные выборы, "Грузинская мечта" очень легко получит конституционное большинство", - сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства посоветовал оппозиции подождать еще три года, чтобы "не опозориться".

В Грузии 26 октября 2024 года прошли парламентские выборы. По их итогам одержала победу правящая с 2012 года партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", получив 89 мандатов из 150. Четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались от работы в нем. При этом "Коалиция за перемены", "Единство - Национальное движение" и "Сильная Грузия" вскоре после выборов отказались от своих мандатов, а партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии "За Грузию" формально сохраняла места в парламенте, хотя и бойкотировала заседания. Позже она начала работать в парламенте.