Силовики ищут поджигавших автомобили в палестинской деревне израильтян

Армия обороны Израиля решительно осудила их действия

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские силовики ведут поиски неизвестных израильтян, которые поджигали дома и автомобили в палестинской деревне аль-Джабаа близ города Вифлеем на Западном берегу реки Иордан.

"Некоторое время назад подразделения Армии обороны Израиля, пограничной полиции и израильской полиции были направлены в район аль-Джабаа после сообщений о десятках израильских мирных жителей, которые поджигали автомобили и наносили ущерб строениям в этом районе. Силы безопасности Израиля на месте происшествия ведут поиски причастных к инциденту", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что "Армия обороны Израиля решительно осуждает подобные действия и любые формы насилия, которые подрывают безопасность в этом районе и создают риск дестабилизации". В армейском ведомстве указали, что "подобные насильственные инциденты отвлекают внимание командиров и солдат от их основной задачи - обороны и борьбы с терроризмом".

По данным портала Ynet, 17 ноября группа радикальных поселенцев подожгла несколько автомобилей и повредила ряд строений в палестинской деревне аль-Джабаа после того, как израильские силовики эвакуировали незаконный поселенческий форпост Цур-Мисгави, построенный некоторое время назад в этом районе на Западном берегу реки Иордан.