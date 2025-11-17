Трамп заявил, что сорвал голос во время обсуждения торговых вопросов

Президент США сообщил, что какое-то государство хотело попытаться "изменить условия договоренностей по торговле"

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сорвал голос, поскольку перешел на крик во время обсуждения вопросов, касающихся международной торговли.

"Я чувствую себя прекрасно", - заверил американский лидер, отвечая в Белом доме на вопрос журналиста о том, почему его голос звучит хрипло. "Я кричал на людей из-за того, что они проявили глупость в чем-то, касающемся торговли и страны. И я это исправил. Но я вышел из себя", - добавил он.

Трамп пояснил, что какое-то государство хотело попытаться "изменить условия договоренностей по торговле". Он не уточнил, о какой именно стране идет речь. Он также не пояснил, на кого именно кричал.