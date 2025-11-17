Рубио: билеты на ЧМ по футболу не гарантируют выдачу въездных виз США

Госсекретарь сообщил, что билет поможет ускоренно записаться на собеседование для получения визы

Госсекретарь США Марко Рубио © Kevin Dietsch/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года не будет гарантировать болельщикам выдачу въездных виз в США.

Глава дипломатиии Соединенных Штатов подчеркнул, что билет на чемпионат не будет гарантировать доступа в страну. В то же время Рубио заявил, что наличие билета поможет в ускоренном режиме записаться на собеседование в американском консульском учреждении для обращения за визой. "[Но] вы будете все равно проходить ту же самую проверку. Мы будем проводить ту же самую проверку, как и в случаях со всеми остальными [въезжающими в США иностранцами]", - подчеркнул Рубио во время выступления на заседании рабочей группы правительства США, отвечающей за подготовку к проведению чемпионата.

"Единственное отличие [таких заявителей от остальных обращающихся за визой США иностранцев] заключается в том, что мы вас поставим в начало очереди", - пояснил глава американской дипломатии. Рубио призвал желающих приехать на чемпионат обратиться за американской визой как можно скореее. Он уточнил, что собеседование состоится через "6-8 недель" после обращения. "Не ждите последней минуты", - предупредил госсекретарь.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.