Трамп заявил о готовности разрешить публикацию материалов по делу Эпштейна

Президент США подчеркнул, что республиканцы не имеют никакого отношения к финансисту и что "все его друзья были демократами"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заверил, что готов разрешить раскрытие властями США всех имеющихся у них материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних, но не желает, чтобы это отвлекало внимание от работы вашингтонской администрации.

"Я в полной мере это поддерживаю", - подчеркнул он, отвечая в Белом доме на вопрос, подпишет ли он законопроект, который обязывает администрацию США опубликовать материалы, если его поддержит Конгресс.

"Мы уже предоставили 50 тыс. страниц [документов]. Но сколько бы мы ни предоставляли [материалов], этого никогда не бывает достаточно", - сказал Трамп, имея в виду требования опубликовать больше документов. Американский лидер сравнил это со скандалом, который касался ложных утверждений о его сговоре с российской стороной.

"Мы не имеем никакого отношения к Эпштейну, - подчеркнул Трамп, говоря о себе и о других республиканцах. - Демократы имеют. Все его друзья были демократами". "Они постоянно были с ним. А я никогда не был", - заверил он.

"Я не хочу, чтобы из-за Эпштейна внимание отвлекалось от больших успехов Республиканской партии", - добавил Трамп. Американский лидер в связи с этим возложил на демократов ответственность за недавний бюджетный кризис в США, который, по его словам, стоит стране "сотни миллиардов долларов". "Мы предоставим им все", - повторил Трамп, имея в виду публикацию материалов. "Но не нужно говорить об этом (о деле Эпштейна - прим. ТАСС) слишком много", - полагает он. По его словам, "это, в действительности, проблема демократов". Американский лидер повторил, что публикация этих документов, по его мнению, не должна отвлекать внимание от "недавних успехов" администрации.

Трамп ранее заявил, что его однопартийцам, контролирующим обе палаты Конгресса, следует проголосовать за публикацию материалов. Голосование в Палате представителей, как ожидается, состоится на этой неделе.

Материалы по делу

Демократы ранее на этой неделе опубликовали часть переписки Эпштейна по электронной почте с несколькими его знакомыми и приближенными лицами. Из нее следовало в том числе, что Трамп мог знать о преступлениях финансиста. Белый дом охарактеризовал действия демократов как попытку очернить президента.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили 42-й президент США Билл Клинтон и Трамп.