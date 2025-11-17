Израиль попросил МУС отменить ордер на арест Нетаньяху

В израильском МИД отметили, что прокурор Карим Хан "действовал, руководствуясь ненадлежащими личными мотивами, выдвигая ложные и необоснованные обвинения" против еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Израиль обратился в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой об отстранении прокурора Карима Хана от разбирательств, связанных с Израилем, и отмене ордеров на арест премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщила пресс-служба израильского МИД.

"Израиль подал в Апелляционную палату МУС ходатайство об отстранении прокурора Карима Хана от участия в разбирательствах, касающихся Израиля. Кроме того, Израиль просит суд отменить необоснованные ордера на арест, выданные прокурором в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта", - говорится в заявлении. В МИД добавили, что ходатайство "никак не затрагивает другие заявления Израиля о недействительности ордеров [на арест Нетаньяху и Галанта], в том числе в связи с отсутствием юрисдикции у МУС".

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "запрос был подан в связи с информацией, <...> что прокурор действовал, руководствуясь ненадлежащими личными мотивами, выдвигая ложные и необоснованные обвинения против Израиля". "Эти действия были направлены на то, чтобы отвлечь внимание общественности от серьезных обвинений в сексуальных домогательствах в отношении подчиненной. В этом контексте прокурор выдал необоснованные и возмутительные ордера на арест премьер-министра и бывшего министра обороны", - пояснили в МИД Израиля.

В мае стало известно, что Хан уходит в административный отпуск и не будет исполнять свои обязанности во время проведения расследования по обвинению в сексуальных домогательствах. Годом ранее он запросил ордера на арест трех лидеров палестинского радикального движения ХАМАС, а также Нетаньяху и Галанта. МУС выдал ордера на арест премьер-министра и экс-министра обороны Израиля в ноябре 2024 года.