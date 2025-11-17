Постпред США: резолюция СБ ООН будет в основе стабилизационных сил в Газе

Эти силы будут выполнять ключевую роль в обеспечении безопасности, добавил Майк Уолтц

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Резолюция, принятая Советом Безопасности ООН по американскому проекту, обеспечивает основу для Международных стабилизационных сил в Газе, а также учреждает Совет мира во главе с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц по итогам голосования.

По его словам, эти международные силы будут выполнять ключевую роль в обеспечении безопасности. "Международные стабилизационные силы будут стабилизировать обстановку в области безопасности, поддерживать демилитаризацию Газы, демонтировать террористическую инфраструктуру, выводить из эксплуатации оружие и поддерживать безопасность палестинского гражданского населения", - сказал Уолтц.