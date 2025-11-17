Журналист Шерман: Маск примет участие во встрече Трампа и саудовского принца

На ужине с президентом США и Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом также будет присутствовать гольфист Тайгер Вудс

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Миллиардер Илон Маск примет участие во встрече президента США Дональда Трампа и кронпринца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщил в понедельник журналист американского портала Punchbowl News Джейк Шерман.

Как он написал в X, "Тайгер Вудс (американский гольфист - прим. ТАСС) и Илон Маск, как ожидается, будут на ужине Трампа и саудовского наследного принца". Шерман не привел каких-либо подробностей.

17 ноября саудовский наследный принц вылетел в США с рабочим визитом, сообщила королевская канцелярия. На 18 ноября запланирована его встреча с Трампом.

Маск, являющийся самым состоятельным человеком на планете, ранее в этом году в течение нескольких месяцев был координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства и госслужащим США с особым статусом, трудившимся на общественных началах. Он фактически входил в ближайшее окружение Трампа.

Однако, согласно публикациям в американской печати, за кулисами отношения между президентом и бизнесменом начали портиться по ряду причин, в том числе связанных с деловыми интересами Маска. После ухода с госслужбы Маск устроил с Трампом 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Позднее Маск заявил, что сожалеет о резких высказываниях в адрес Трампа. В сентябре они сели вместе на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона). В конце октября Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Маском, несмотря на произошедшую ранее ссору.