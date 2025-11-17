Трампа не удивило решение сенатора Круза выдвигаться в президенты США

Американский лидер назвал своего однопартийца "очень хорошим парнем"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Американский президент республиканец Дональд Трамп не удивлен решением своего однопартийца члена Сената Конгресса Теда Круза принять участие в следующих выборах главы государства. Американский лидер заявил об этом, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я не столь уж удивлен слышать это", - сказал Трамп, комментируя объявление Круза о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2028 году. "Ну, он мой друг. Я с ним об этом не говорил: рановато, три с лишним года - это большой срок", - отметил американский лидер. "Но он очень хороший парень", - добавил президент.

Круз сообщил ранее порталу Axios о планах добиваться в 2028 году выдвижения в качестве кандидата на пост главы вашингтонской администрации от Республиканской партии. При этом он фактически подтвердил намерение опираться на платформу, предусматривающую в случае победы на выборах активное вмешательство в дела за рубежом. В связи с этим сенатор обрушился с нападками на тележурналиста Такера Карлсона, являющегося одной из ключевых фигур консервативных кругов США. Комментируя критику Карлсоном американской военной помощи Украине, а также операции Израиля в секторе Газа, законодатель утверждал, что телеведущий "слетает с катушек", когда дело касается внешней политики. В свою очередь Карлсон в интервью Axios высмеял замыслы Круза, выразив уверенность в том, что никаких подлинных надежд на победу у того нет.

Преемником Трампа и республиканцем, имеющим самые высокие шансы быть выдвинутым партией в качестве ее кандидата в президенты на следующих выборах, считается вице-президент Джей Ди Вэнс. Помощник американского лидера по национальной безопасности - госсекретарь Марко Рубио рассматривался как один из самых влиятельных потенциальных соперников Вэнса. Однако на прошлой неделе Рубио, по сути, признал, что не видит возможности взять верх над Вэнсом во внутрипартийной борьбе и считает уже фактически решенным вопрос с выдвижением его кандидатуры республиканцами в 2028 году. Помощники Рубио сообщили газете Politico, что он рассчитывает стать напарником Вэнса на предстоящих выборах - кандидатом в вице-президенты.