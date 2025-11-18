В МВД назвали биометрические данные, которые интересуют телефонных мошенников

Злоумышленникам нужны фотографии и голоса россиян для создания дипфейков, рассказали в министертве

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Фотографии и голоса россиян преимущественно интересуют телефонных мошенников с целью создания дипфейков, взлома аккаунтов и шантажа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Угроза кражи биометрических данных - это угроза вашей идентичности, репутации и приватности в долгосрочной перспективе. В настоящее время мошенники в основном собирают фотографии и голоса россиян", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что аферисты используют эти данные в первую очередь, чтобы создавать дипфейки для обмана близких, друзей и коллег. "Мошенники создают правдоподобные легенды и в конечном итоге выманивают у жертвы деньги", - пояснили в ведомстве. Такие сведения могут быть использованы и для взлома аккаунтов. Поскольку некоторые сервисы требуют подтверждения личности по видео, получив нужные ракурсы лица, мошенники проходят такие проверки, уточнили в ведомстве.

Кроме того, мошенники могут использовать фотографии для создания поддельных аккаунтов в соцсетях, схем с "fake boss" (поддельный руководитель) или фиктивных анкет на вакансию. Также собранные ими биометрические данные могут быть использованы для шантажа и дискредитации. "Данные могут попасть в открытый доступ или продаваться на теневых форумах. Это риск репутационных потерь", - пояснили в МВД.

Биометрические персональные данные - это сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность (отпечатки пальцев, геометрия лица, голос и иное).