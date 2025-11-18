В КНР заявили о необходимости укреплять связи в кинематографе с Россией

Так Пекин и Москва смогут "придать китайско-российским отношениям еще больше человеческого тепла", отметил премьер Госсовета Ли Цян

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Китай и РФ должны углублять сотрудничество в области кинематографа, в сфере культуры и образования. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Китай и Россия должны продолжить расширять сферу гуманитарных контактов, укреплять сотрудничество в таких областях, как культура, образование и кинематограф", - приводит агентство Xinhua слова Ли Цяна, который 17 ноября в Москве провел встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Как подчеркнул китайский премьер, тем самым Пекин и Москва смогут "придать китайско-российским отношениям еще больше человеческого тепла".