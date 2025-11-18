ЦТАК: желание Южной Кореи построить атомную подлодку обернется эффектом домино

Журналисты агентства считают, что действия Республики Корея могут подорвать систему нераспространения ядерного оружия

СЕУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Стремление Республики Корея построить собственную подводную лодку с атомной силовой установкой грозит региону эффектом домино. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Поводом для оценки стала публикация совместной информационной справки Республики Корея и США по итогам саммита в Кёнджу 29 октября, в которой говорится, что Вашингтон дает разрешение Сеулу построить субмарину с атомной силовой установкой. "США разрешили Республике Корея обладать атомной подводной лодкой, это может привести не только к дестабилизации в военной сфере на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и создать опасную ситуацию, при которой будет подорвана система нераспространения", - считают журналисты ЦТАК.

"Республика Корея примерно 20 лет назад - в 2003 году - уже пыталась тайно разрабатывать планы по строительству атомных подводных лодок. Это свидетельствует о том, что стремление Республики Корея к обладанию атомными субмаринами не является "ответом" на ядерное оружие нашего государства или на "региональную угрозу", а представляет собой опасный шаг в направлении реализации давних ядерных амбиций", - говорится в материале.

"Стремление Республики Корея к обладанию атомными подлодками закладывает основы для собственного ядерного арсенала, это непременно вызовет эффект домино в регионе и еще более ожесточенную гонку вооружений", - считает ЦТАК. Получение разрешения со стороны США на самостоятельную переработку использованного ядерного топлива и на строительство субмарины выводит Республику Корея к порогу ядерного государства, подчеркивает ЦТАК.

Журналисты агентства полагают, что в ответ на "очередную демонстрацию и официальное закрепление конфронтационного по отношению к КНДР курса" Пхеньян вынужден принять ответные меры практического характера по защите мира в регионе и интересов безопасности государства.