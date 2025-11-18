Трамп: в "Совет мира" по Газе войдут представители "самых важных стран"

Президент США заявил, что состав этого органа будет объявлен позднее

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что "Совет мира", который будет управлять сектором Газа, будет сформирован из представителей самых влиятельных государств.

"Теперь на Ближнем Востоке мир. А ООН сегодня (17 ноября - прим. ТАСС) одобрила "Совет мира", который я возглавлю", - сказал глава вашингтонской администрации на встрече в Белом доме с участием представителей крупных американских компаний. "Совет мира" будет включать меня и лидеров других очень важных и очень уважаемых государств", - добавил он. Согласно плану Трампа, "Совет мира" должен будет взять на себя внешнее управление Газой на переходный период. Президент США заявил, что состав этого органа будет объявлен позднее. Ожидается, что в него войдет, в частности, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

"Думаю, это будет совет, который не похож ни на какой другой, кроме как, может быть, на совет директоров [компании] McDonald's. У вас очень хороший совет директоров", - сказал Трамп, обращаясь к представителям упомянутой компании, которые присутствовали на встрече.

"Я думаю, это одна из самых важных вещей, которые ООН когда-либо сделает", - подчеркнул президент США, имея в виду принятие Советом Безопасности (СБ) ООН американского проекта резолюции в поддержку мирного плана главы вашингтонской администрации по сектору Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН. Россия и Китай воздержались.

Ранее постоянное представительство США при ООН сообщило, что американский проект резолюции включает положения в поддержку "международных стабилизационных сил" и обеспечения "стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без [радикального палестинского движения] ХАМАС". Американская миссия уточнила, что вела переговоры в СБ ООН по своему документу с начала ноября.

Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя после голосования по резолюции в понедельник заявил: "Главное, чтобы этот документ на стал ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории и не превратился в приговор двухгосударственному решению".