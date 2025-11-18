Figaro: во Франции в офисе McKinsey провели обыск

Причиной стало расследование дела о возможном нелегальном финансировании предвыборной кампании президента республики Эмманюэля Макрона

ПАРИЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Французская полиция 6 ноября обыскала помещения американской консалтинговой корпорации McKinsey в рамках расследования дела о возможном нелегальном финансировании предвыборной кампании президента Франции Эмманюэля Макрона в 2017 году. Об этом сообщает газета Le Figaro.

"6 ноября в офисе McKinsey был проведен следственный обыск в рамках судебного расследования", - заявил мировой судья Серж Турнер.

В ноябре 2022 года газета Le Parisien сообщила о начале расследования. Этому предшествовал доклад Сената (верхней палаты парламента), в котором указывалось, что французский офис McKinsey последние 10 лет, вероятно, не платил налоги, а расходы государства на услуги консалтинговых компаний в среднем удвоились с 2018 по 2021 год, когда они достигли €1 млрд за год. Комментируя ситуацию, сам Макрон призывал установить все факты и добиться "полной прозрачности" в этом деле.