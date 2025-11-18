Мадуро подтвердил готовность к диалогу с администрацией США

Президент Венесуэлы призвал Вашингтон к диалогу, а не конфликту

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне эскалации конфликта с США подтвердил готовность к диалогу с американской администрацией. "Только дипломатия и диалог позволяют добиться взаимопонимания по темам, представляющим взаимный интерес", - заявил президент в программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión, отвечая на вопрос журналиста о возможных переговорах с главой американской администрации Дональдом Трампом.

Читайте также

Рванет или будет "пшик": как далеко зайдет Трамп в антивенесуэльском раже

Мадуро напомнил, что позиция Венесуэлы изложена в письме, которое было вручено Трампу 6 сентября 2025 года. "Это неизменная, историческая позиция <…> строгого соблюдения международного права и неприятия угроз применения силы, которая изложена в данном письме", - пояснил он. "Кто хочет говорить с Венесуэлой, делает это лицом к лицу", - отметил Мадуро.

"Мир не имеет альтернативы", - подчеркнул президент. "Диалогу - да, миру - да, войне - нет", - заявил Мадуро на английском языке и отметил, что это незыблемая позиция Венесуэлы.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок. Погибли 76 человек, голословно обвиненных в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. 11 ноября Трампу были представлены обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям, после изучения которых американский лидер заявил журналистам, что сформировал мнение о действиях, которые Вашингтону следует предпринять в отношении Венесуэлы.

16 ноября Дональд Трамп во время общения с журналистами сказал: "Возможно, у нас состоится обсуждение с [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро. Посмотрим, к чему это приведет".