CNN: высказывания канцлера ФРГ о Бразилии сочли грубыми и высокомерными

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 ноября. /ТАСС/. Руководство Бразилии сочло грубыми и высокомерными высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что делегация Германии была рада покинуть Бразилию, где принимала участие в саммите по климату. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники.

Слова Мерца в Бразилиа посчитали невероятной грубостью, однако приняли решение пока воздержаться от публичной критики в адрес главы кабмина ФРГ. Вместо этого в правительстве южноамериканской республики ожидают комментариев властей Германии. Отказ от публичного осуждения поведения Мерца связан также с тем, что бразильская администрация хочет сохранить конструктивный характер продолжающихся переговоров участников климатической конференции ООН, которая проходит на севере Бразилии в Белене.

Как напомнил телеканал, ранее канцлер ФРГ в одном из публичных выступлений в Берлине 13 ноября отметил, что немецкая делегация "была рада вернуться в Германию, особенно из того места, где была в пятницу вечером". По информации CNN Brasil, Мерц говорил об участии в климатическом саммите 7 ноября в Бразилии.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в столице бразильского штата Пара с 10 по 21 ноября.