The Hill: США обсудят с представителями православной церкви преследование УПЦ

В пресс-службе Белого дома пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию и привести подробности

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники вашингтонской администрации проведут встречу с представителями православной церкви для обсуждения преследования Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны Киева. Об этом сотрудник Белого дома сообщил американской газете The Hill.

"Управление Белого дома по религиозным вопросам встретится с делегацией американских представителей православной церкви, чтобы обсудить преследование в отношении Украинской православной церкви", - привела в понедельник газета The Hill комментарий представителя Белого дома. "Управление Белого дома по религиозным вопросам регулярно проводит встречи с правозащитными объединениями и религиозными лидерами по их просьбе для обсуждения вопросов, касающихся веры в нашей стране и по всему миру", - отметил сотрудник. В пресс-службе Белого дома пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию и привести подробности.

Госдепартамент в свою очередь сообщил, что во вторник, 18 ноября, заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии Сара Рождерс встретится с делегацией Украинской православной церкви. Встреча будет закрытой для журналистов.

В публикации The Hill говорится, что упомянутые священнослужители "на этой неделе проводят кампанию на Капитолийском холме и встречаются с администрацией [президента США Дональда] Трампа". Они, как следует из публикации, стремятся привлечь внимание к преследованиям в отношении канонической Украинской православной церкви со стороны Киева. Как утверждается в публикации, в делегацию входят представители Православной церкви в Америке, Русской православной церкви за границей и Восточноамериканской епархии Сербской православной церкви.

Издание сообщило, что некоторые члены Палаты представителей Конгресса просят Минюст США провести расследование относительно того, может ли российская сторона оказывать влияние на православные церкви в США.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, против них также вводят санкции. 29 августа текущего года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на основании закона, который был инициирован Владимиром Зеленским и принят летом прошлого года, подала иск о запрете на Украине УПЦ и передаче ее имущества, средств и активов государству. Первое заседание суда прошло 30 октября.