FT: экс-глава Минфина США отказался от публичной жизни из-за связей с Эпштейном

По информации газеты, Лоуренс Саммерс принял такое решение после обнародования документов, согласно которым он советовался с финансистом насчет налаживания отношений с одной из его "подопечных"

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс, занимавший этот пост в администрации президента Билла Клинтона, объявил об отказе от участия в общественной жизни из-за связей с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

"Я отказываюсь от публичной деятельности в рамках моих более широких усилий по восстановлению доверия и отношений с самыми близкими мне людьми", - заявил Саммерс, добавив, что чувствует стыд за свои прошлые действия.

По информации FT, Саммерс принял такое решение после обнародования документов, согласно которым он советовался с финансистом Джеффри Эпштейном насчет налаживания внебрачных отношений с одной из его "подопечных".

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран. В число знакомых Эпштейна входили 42-й президент США Билл Клинтон и нынешний президент США Дональд Трамп.

Уголовное преследование финансиста было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.