Reuters: суд запретил Трампу использовать Нацгвардию в Мемфисе

Судья указал, что использование войск для патрулирования не соответствует местному закону о правоохранительных органах, поскольку уровень преступности нельзя расценивать как "серьезную чрезвычайную ситуацию" или "катастрофу"

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Судья штата Теннесси временно запретил использование войск Национальной гвардии США для борьбы с преступностью и мигрантами в городе Мемфис вопреки поручению президента страны Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на решение судьи сообщило агентство Reuters.

Соответствующее поручение "О восстановлении законности и порядка в Мемфисе" Трамп подписал в середине сентября, после чего губернатор Теннесси Билл Ли направил войска Нацгвардии для патрулирования городских улиц и оказания содействия другим федеральным органам, которые в том числе борются с нелегальными мигрантами. Судья указал, что использование Нацгвардии для патрулирования не соответствует в полной мере местному закону о правоохранительных органах, поскольку уровень преступности нельзя расценивать как "серьезную чрезвычайную ситуацию" или "катастрофу".

Как отмечает Reuters, в отличие от ситуации в других штатах США, куда войска Нацгвардии направлялись напрямую по решению Белого дома, что также может рассматриваться как нарушение законодательства, в Теннесси непосредственное решение было принято губернатором, который несет прямую ответственность за использование подразделений на своей территории.

По данным ФБР за 2024 год, Мемфис с населением более 600 тыс. человек имеет один из самых высоких показателей насильственных преступлений среди крупных американских городов.