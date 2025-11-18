CNN назвал "самоубийством" наземную операцию США в Венесуэле

По данным телеканала, ее результат может быть похож на итоги неудачной высадки американского десанта на Кубе в 1961 году

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Точечными ударами по территории Венесуэлы Соединенные Штаты не смогут остановить наркотрафик, а наземная операция будет для американских военных самоубийством с точки зрения логистики и может повторить неудачную высадку десанта на Кубе в 1961 году. Такое мнение высказал телеканал CNN.

Если целью военной операции Вашингтона является прекращение наркотрафика в США, рассуждает телеканал, то "этого будет трудно достичь одними лишь точечными ударами". "Венесуэла не является центром наркотрафика: этот маршрут начинается в соседней Колумбии, а заканчивается у американской границы в Мексике. [Венесуэла] - это лишь десятая часть проблемы, но не ее центр", - поясняет телеканал. Потому, считает CNN, такими ударами США лишь могут временно приостановить поставки наркотиков, но на место убитых наркокурьеров "всегда найдутся бедные и обездоленные молодые люди из Колумбии, Эквадора или Боливии".

Проведение наземной операции телеканал называет "логистическим самоубийством, учитывая, что в регионе сейчас сосредоточено всего 15 тыс. американских военнослужащих". CNN полагает, что высадка ограниченного контингента в страну с 30-миллионным "озлобленным населением" может стать похожей на провальную десантную операцию с целью свержения Фиделя Кастро при участии правительства США в заливе Свиней на Кубе в 1961 году. Кроме того, учитывая, что у Венесуэлы было достаточно времени для подготовки к потенциальной высадке, США не удастся одним ударом уничтожить ключевые узлы обороны.

CNN также подчеркивает, что "высадка тысяч молодых американцев [в Венесуэле] <...> будет полностью противоречить одержимости [президента США Дональда] Трампа Нобелевскими премиями за остановку войн".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.

По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. 11 ноября Трампу были представлены обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям, после изучения которых американский лидер заявил журналистам, что сформировал мнение о действиях, которые Вашингтону следует предпринять в отношении Венесуэлы.