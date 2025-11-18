МВБ США обвинило противников миграционной политики в создании фейковых видео

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США обвинило противников кампании по борьбе с нелегальной миграцией в массовом создании и распространении фейковых видео с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые призваны дискредитировать сотрудников правоохранительных органов.

"Радикалы, выступающие против работы Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), настолько отчаянно стремятся демонизировать американские правоохранительные органы, что создают видеоролики с использованием ИИ, направленные на разжигание ненависти. <...> Эти ненормальные должны остановиться, пока из-за них кто-нибудь не погиб", - написало министерство в X.

МВБ привело примеры подобных роликов, где сгенерированные с помощью ИИ правоохранители проявляют демонстративную жестокость по отношению к задерживаемым нелегальным мигрантам и другим преступникам, которые представлены таким образом, чтобы вызвать сочувствие. Как отметило издание New York Post, некоторые из подобных роликов набирают в соцсетях сотни тысяч просмотров. Министерство указало, что такие материалы вносят свой вклад в ситуацию, при которой с начала масштабной кампании по борьбе с нелегальной миграцией в этом году сотрудники ICE столкнулись с ростом числа нападений в 10 раз и количества угроз физическим насилием в 80 раз.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.