The Times: Фараж намерен лишить граждан ЕС льгот, чтобы остановить рост налогов в Британии

Иностранные граждане должны, как считает лидер правопопулистской партии Reform UK, "нести основную тяжесть" покрытия дефицита британского бюджета

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж планирует лишить граждан Евросоюза льгот с целью предотвращения дальнейшего роста налогов в Соединенном Королевстве. Об этом сообщила газета The Times, ознакомившаяся с планами политика, который впервые обошел по популярности в недавнем опросе действующего премьер-министра Кира Стармера.

Иностранные граждане должны, как считает Фараж, "нести основную тяжесть" покрытия дефицита британского бюджета. Политик предлагает более чем вдвое - с £1 035 ($1 362) до £2 718 ($3 577) - увеличить размер оплаты ими ежегодной иммиграционной медицинской надбавки (IHS). Это позволит дополнительно собирать около £5 млрд (почти $6,6 млрд).

Граждан ЕС следует также, по его мнению, лишить возможности претендовать в Британии на универсальный налоговый вычет. Причем Лондон должен сделать это даже в одностороннем порядке и в случае несогласия Брюсселя, невзирая на угрозу "ответных торговых мер". Такой подход позволит ежегодно сэкономить еще £6 млрд ($7,9 млрд).

В целом предлагаемые Reform UK меры позволят сократить расходы казначейства на £25 млрд ($32,9 млрд), что позволит избежать необходимости дальнейшего повышения налогов в стране, говорится в публикации.

По словам представителя партии Зии Юсуфа, у правительства лейбористов есть выбор. Оно может либо "повысить налоги для британских граждан, либо принять предложения, которые ставят британцев на первое место и обязывают иностранных граждан нести основную тяжесть последствий бюджетной черной дыры".

Как следует из последнего опроса Ipsos, наибольшей поддержкой британских избирателей пользуется правопопулистская партия Reform UK (33%). За Лейбористскую партию готовы отдать голос лишь 18% респондентов, что является самым низким показателем со времен финансового кризиса 2008-2009 годов.

Следующие парламентские выборы должны пройти не позднее августа 2029 года.