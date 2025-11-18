На Украине заявили о риске сокращения помощи Западом из-за скандала с Миндичем

Это признал руководитель Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что существует риск сокращения финансирования Киева странами Запада из-за скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

"Такой риск существует", - сказал он в интервью украинскому 24-му каналу.

14 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что появление новых коррупционных скандалов на Украине осложнит продолжение ее партнерства с Западом. Глава польского кабмина подчеркнул, что энтузиазм помогать Киеву ослабевает и в Польше, и в других странах Европы.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого теперь отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники схемы отмыли не менее $100 млн.