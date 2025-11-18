Грузия депортировала 47 незаконных мигрантов, в том числе россиян

ТБИЛИСИ, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники департамента миграции МВД Грузии за последние несколько дней депортировали 47 иностранцев, проживающих в стране с нарушением миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МВД, из Грузии депортировали граждан Бангладеш, Египта, Индии, Ирана, Иордании, Камеруна, Кении, Китая, Конго, Кубы, Нигерии, Непала, Пакистана, Румынии, России, Судана, Турции, Туркмении, Шри-Ланки и Эфиопии. Им запрещен въезд в страну.

В начале ноября МВД Грузии сообщило, что в октябре из страны был депортирован 121 нелегал.

С 1 октября также начали действовать поправки в миграционное законодательство для усиления борьбы с незаконной миграцией. Согласно поправкам, иностранец, нарушивший сроки пребывания в Грузии, будет оштрафован на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. лари (от $370 до более $1,1 тыс.). Размер штрафа будет зависеть от сроков незаконного нахождения в республике. Вместе со штрафом незаконному мигранту запретят въезд в Грузию.