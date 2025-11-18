Politico: ЕС недоволен отсутствием конкретики от ЕК по финансированию Киева

Еврокомиссия сосредоточилась на попытках убедить европейские страны в том, что план по российским активам якобы лучший из вариантов, пишет издание

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Европейские страны все чаще критикуют Еврокомиссию (ЕК) за то, что та не представила конкретных предложений по финансированию Украины, сосредоточившись вместо этого на попытках убедить их в том, что план по российским активам якобы лучший из вариантов. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

"Еврокомиссия должна перестать тратить время и предоставить государствам-членам более подробную информацию о предложениях, чтобы они знали, что поддерживают", - цитирует издание европейского дипломата. Как пишет Politico, в ЕС возмущены тем, что ЕК не отреагировала на опасения Бельгии по замороженным активам РФ заранее. "Если вы хотите, чтобы решение было принято на саммите в декабре, нам [ЕС] нужно сделать свою домашнюю работу сейчас", - цитирует издание бельгийского чиновника. По его словам, "все хотят решения" и "избежать повторения" октябрьского тупика, но Бельгия не даст "добро, пока не будет знать в деталях, о чем [конкретно] идет речь".

При этом Будапешт "не готов одобрить какое-либо решение, которое возлагает дополнительную юридическую ответственность или финансовые обязательства на венгерское правительство, чтобы гарантировать выплаты Украине", заявил изданию венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

Основная часть блокированных в ЕС суверенных активов РФ в размере €210 млрд находится на площадке Euroclear в Бельгии, которая опасается, что основной удар российских ответных мер придется по ней. Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, присвоение российских активов под прикрытием любой схемы будет расценено "как воровство", ответные меры "последуют незамедлительно" и заставят Запад "подсчитывать убытки".

Страны ЕС продолжают обсуждать пути дальнейшего финансирования Украины, в том числе возможность использования для этой цели замороженных на Западе российских активов. Бельгия заблокировала на саммите ЕС 23 октября план ЕК по экспроприации активов РФ под видом предоставления Украине так называемого репарационного кредита, опасаясь ответных мер Москвы и требуя от стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут распределены по всем странам блока. Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС в декабре, а Еврокомиссия получила указание саммита ЕС подготовить различные варианты кредитования Украины на 2026-2027 годы. Пресс-служба ЕК ранее неоднократно заявляла, что для Еврокомиссии экспроприация активов России остается приоритетным вариантом.