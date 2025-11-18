Стубб заявил, что Европе придется вести прямые переговоры с Россией

Президент Финляндии отметил, что его устраивает ведущая роль США в переговорном процессе

Президент Финляндии Александер Стубб © Anna Moneymaker/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб считает, что европейским странам придется напрямую взаимодействовать с Россией на одном из этапов урегулирования украинского конфликта.

"Когда бы ни наступил момент [для прямых переговоров], а он наступит на каком-то этапе <...>, это нужно будет скоординировать", - заявил Стубб в интервью европейскому изданию Politico.

Финский президент отметил, что его устраивает ведущая роль США в переговорном процессе. По его словам, Вашингтону необходимо ввести новый пакет антироссийских санкций и продолжить давление на РФ. "Следующим шагом должны стать санкции - пакет санкций в Сенате [США]", - утверждает Стубб.

Президент также заявил, что считает прекращение огня на Украине на этот момент неосуществимым. "Если посмотреть на ситуацию прямо сейчас, то, поговорив с [Владимиром] Зеленским в пятницу (14 ноября - прим. ТАСС), с моими американскими и европейскими друзьями в последние несколько недель, я просто не вижу, чтобы [прекращение огня] было возможно", - приводит издание слова Стубба.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя Белого дома, что американский президент Дональд Трамп готов подписать законопроект об ужесточении санкций в отношении России, если окончательные решения о применении или неприменении этих рестрикций будут его прерогативой.

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении законодателей были указаны пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.