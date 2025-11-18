ФАТХ: резолюция СБ ООН по Газе дает возможность укрепить права палестинцев

По убеждению представителя движения Мунзера аль-Хайека, "в основу были заложены основные принципы, на которых можно строить будущее Газы - укрепление режима прекращения огня, предоставление гуманитарной помощи жителям анклава"

Редакция сайта ТАСС

© Хасан Алзаанин/ ТАСС

КАИР, 18 ноября. /ТАСС/. Резолюция в поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, принятая Советом Безопасности (СБ) ООН, дает возможность утвердить права палестинского народа и поддержать усилия международного сообщества по установлению стабильности в палестинском анклаве. Такое мнение высказал представитель одной из двух крупнейших (наряду с радикальным движением ХАМАС) палестинских фракций - движения ФАТХ в Газе Мунзер аль-Хайек.

Он приветствовал одобренный СБ ООН документ, рассматривая его "шагом на пути к новым политическим горизонтам для палестинского народа после долгих месяцев [израильской] агрессии". По словам аль-Хайека, которые привело агентство Maan, "резолюция предоставляет возможность, которую нужно использовать для продолжения пути к лучшему будущему для палестинского народа, укрепления его законных национальных прав, поддержки усилий мирового сообщества по прекращению оккупации [Израилем] сектора Газа и установлению справедливого мира". По убеждению представителя ФАТХ, "в основу резолюции были заложены основные принципы, на которых можно строить будущее Газы - укрепление режима прекращения огня, предоставление гуманитарной помощи жителям анклава, право на самоопределение и создание собственного [палестинского] государства, повышение роли Палестинской национальной администрации (ПНА)", штаб-квартира которой находится в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.

Ранее СБ ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана по Газе. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совета. Россия и Китай воздержались.

Руководство ПНА, как сообщило агентство WAFA, заявило о поддержке документа и готовности его выполнять, подтвердив обязательство "взять на себя всю полноту ответственности".

Вместе с тем движение ХАМАС, которое до последнего времени фактически управляло сектором Газа, отвергло резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую в поддержку плана Трампа. По мнению радикалов, она "полностью игнорирует политические и гуманитарные требования и права палестинского народа, особенно жителей Газы". ХАМАС также выступил против механизма международной опеки и присутствия международных сил в анклаве. Как указано в специальном заявлении движения, "любые международные силы, если они будут созданы, должны размещаться исключительно на границе для разделения сторон и контроля за соблюдением режима прекращения огня".