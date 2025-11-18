МИД Китая призвал премьера Японии отказаться от слов о Тайване

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметил, что Санаэ Такаити "грубо вмешалась" во внутренние дела республики

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Будущее развития китайско-японских отношений предполагает отказ премьер-министра Японии Санаэ Такаити от ее недавних высказываний об острове Тайвань. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Нынешнее состояние китайско-японских отношений - результат откровенного искажения японским премьер-министром Санаэ Такаити вопросов, связанных с Тайванем, - подчеркнула она на брифинге, комментируя перспективы устранения усиливающихся противоречий в отношениях Пекина и Токио. - Японская сторона должна немедленно отозвать свои ошибочные заявления, провести глубокий самоанализ, изменить позицию и дать китайскому народу четкие объяснения".

Как уточнила официальный представитель, глава правительства Японии "грубо вмешалась во внутренние дела Китая". Мао Нин отметила, что тем самым Санаэ Такаити серьезно нарушила принцип "одного Китая" и договоренности, достигнутые между двумя странами, "нанесла ущерб политической основе" для взаимодействия.

"Позиция КНР по поводу защиты ее ключевых интересов и поддержания международной справедливости нисколько не изменилась", - добавила китайский дипломат.

Обострение отношений Японии и Китая началось после того, как Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.