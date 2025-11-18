Axios: Израиль может потребовать от США гарантий при продаже F-35 Эр-Рияду

По данным портала, еврейское государство потребует, чтобы поставленные королевству истребители пятого поколения не размещались на саудовских военно-воздушных базах в западных частях страны, наиболее близких к территории Израиля

Истребитель F-35 © Марина Лысцева/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Израиль, вероятно, потребует от США предоставления дополнительных гарантий безопасности, если Вашингтон заключит с Саудовской Аравией соглашение о поставках королевству истребителей пятого поколения F-35. Об этом со ссылкой на источники в израильском руководстве сообщил портал Axios.

Как указал один из собеседников портала, "истребителю F-35 требуется несколько минут, чтобы долететь из Саудовской Аравии до Израиля". Еврейское государство потребует, чтобы поставленные королевству истребители пятого поколения не размещались на саудовских военно-воздушных базах в западных частях страны, наиболее близких к территории Израиля. Израиль является единственной страной на Ближнем Востоке, обладающей собственными истребителями F-35.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует поставить Саудовской Аравии истребители F-35. До этого портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что Израиль в целом не против продажи королевству истребителей, но в таком случае она должна сопровождаться нормализацией отношений Саудовской Аравии с еврейским государством.

18 ноября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые с 2018 года посетит Вашингтон. Агентство Bloomberg сообщало, что Эр-Рияд хочет получить от США гарантии безопасности по примеру тех, что ранее были предоставлены Катару. В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон будет рассматривать любую вооруженную атаку против территории, суверенитета и ключевой инфраструктуры Катара как угрозу для мира и безопасности США. Американские СМИ также передавали, что Саудовская Аравия намерена договориться с США о покупке истребителей F-35.

Как сообщил ранее ТАСС дипломатический источник в Эр-Рияде, ожидается, что стороны также обсудят возможность нормализации отношений королевства с Израилем и его присоединения к Авраамовым соглашениям, однако признание палестинского государства по-прежнему остается для Саудовской Аравии главным условием таких шагов. Поскольку королевство не видит готовности идти на уступки в вопросе признания Палестины ни со стороны израильского правительства, ни со стороны американской администрации, саудовские официальные лица сосредоточились на разработке условий соглашения между Эр-Риядом и Вашингтоном в сфере обороны.