В Киеве уверяют, что Умеров вернется 20 ноября

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и бывший министр обороны страны Рустем Умеров, который после коррупционного скандала внезапно объявил, что находится в служебной командировке за границей, вернется в страну 20 ноября. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Умерова Диану Давитян.

Как утверждает Давитян, командировка Умерова запланирована "до 19 ноября включительно", это значит, что 20 числа он будет в стране.

Умеров 11 ноября внезапно объявил, что находится в Турции "для переговоров". После он не вернулся в страну, а отправился "в командировку" в Катар и Объединенные Арабские Эмираты. 17 ноября в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что Умеров находится в США, где также проводит рабочие встречи. При этом, по информации украинских СМИ, у Умерова есть американское гражданство, а его дети живут в США.

Отъезд Умерова совпал с раскрытием масштабной коррупцонной схемы, в которой оказались замешаны бывшие действующие члены кабмина. Ранее о поездке Умерова или предстоящих переговорах ничего не сообщалось ни одной из сторон, зато его имя упоминалось в материалах следствия - в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что бизнесмен Тимур Миндич, которого следствие называет координатором преступной схемы, вмешивался в сферу обороны через "осуществление влияния" на бывшего в тот момент министром обороны Умерова.

На этом фоне в ряде Telegram-каналов появилась информация, что Умеров может не вернуться в страну. Многие обращают внимание, что ситуация напоминает внезапный отъезд в необъявленную заранее командировку бывшего в тот момент вице-премьера Алексея Чернышова, который также выехал из страны ровно в тот момент, когда следствие предъявило обвинения его подельникам. Тогда многие предположили, что на самом деле чиновник сбежал из страны. Спустя неделю Чернышов вернулся и стал, по его утверждению, сотрудничать со следствием. Суд отпустил его под залог. Как отмечал тогда оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский, пока вице-премьер находился за границей, офис Владимира Зеленского "пытался договориться" с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), которое вело это дело.

Дело Миндича

10 ноября независимые от офиса Зеленского НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". Прошли обыски у Миндича, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, и в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, Цукерману и бизнесмену Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу предъявлено бывшему вице-премьеру Чернышову. Сам Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны, что также вызвало скандал и спекуляции на тему возможной утечки оперативной информации следствия.