Фидан: Турция продолжит усилия по урегулированию на Украине

СТАМБУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Анкара продолжит прилагать усилия по мирному урегулированию украинского конфликта и будет строго соблюдать Конвенцию Монтре, регулирующую режим судоходства в Черном море. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"В обозримом будущем мы продолжим наши эффективные усилия и посредническую роль для обеспечения мира на Украине. Наряду с этим мы будем с решимостью соблюдать Конвенцию Монтре, являющуюся краеугольным камнем архитектуры безопасности в Черном море", - сказал он в парламенте, представляя бюджет возглавляемого им министерства.

Турция неоднократно заявляла, что строго соблюдает Конвенцию Монтре, подписанную в 1936 году, и на основе ее 19-й статьи с началом СВО закрыла зону проливов (Босфор и Дарданеллы) для прохода военных кораблей стран - участниц конфликта и неприбрежных стран, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря.

Фидан также отметил, что благодаря сбалансированной политике, которую Турция проводит с начала СВО, и постоянным контактам с РФ и Украиной в Стамбуле в 2025 году были проведены три раунда прямых переговоров, которые привели к конкретным результатам, в том числе обмену пленными. По его словам, приоритетами политики Анкары остаются урегулирование украинского конфликта средствами дипломатии и диалога.

Как ранее заявлял глава МИД Турции, перспектива мирных переговоров по Украине уже просматривается и не исключено, что они пройдут в Турции.