Нетаньяху: резолюция СБ ООН по плану Трампа поможет закончить правление ХАМАС в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Израиль рассчитывает в ближайшее время в сотрудничестве с США положить конец правлению радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Такое мнение высказал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя утверждение Советом Безопасности ООН американского проекта резолюции в поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе.

"В сотрудничестве с США и другими странами, подписавшими план президента Трампа, мы (Израиль - прим. ТАСС) рассчитываем безотлагательно получить останки всех погибших заложников и начать процесс разоружения и демилитаризации Газы, а также положить конец правлению ХАМАС в секторе", - заявил Нетаньяху, отметив, что СБ ООН "полностью одобрил" план из 20 пунктов президента США. По мнению премьера, "прорыв, достигнутый благодаря лидерству Трампа, поможет привести регион к миру и процветанию". "Израиль протягивает руку мира всем соседям и призывает их нормализовать отношения", - добавил Нетаньяху, чьи высказывания распространил израильский МИД.

Ранее СБ ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана главы вашингтонской администрации по сектору Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН, Россия и Китай воздержались. Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя после голосования по резолюции в понедельник заявил, что успех миротворческой инициативы можно будет оценивать по тому, насколько удастся реально "обеспечить устойчивый мир, где Израиль и Палестина будут сосуществовать в мире и безопасности в границах 1967 года, а Иерусалим станет столицей обоих государств в соответствии с резолюциями СБ и ГА ООН, нормами международного права и заключенными ранее соглашениями".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.