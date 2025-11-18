В Раде ожидают, что Ермака отправят в отставку 20 ноября

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады считают, что Владимир Зеленский может отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака 20 ноября. Об этом сообщил член украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"В Раде говорят о том, что в четверг Зеленский уволит Ермака", - написал политик в Telegram-канале.

Депутат отметил, что заменить Ермака на посту может экс-посол Украины в США Оксана Маркарова.

Кроме того, Гончаренко в очередной раз призвал Зеленского уйти в отставку.

"Нет другого выхода из кризиса, чем отставка Зеленского. <...> Он должен уйти в отставку, чтобы не раскачивать лодку. Он должен уйти в отставку, чтобы мы смогли спасти страну, - написал Гончаренко. - Мы теряем Покровск (украинское название Красноармейска - прим. ТАСС). У нас прорыв на Запорожском фронте. У нас критическая ситуация в экономике. У нас катастрофа в энергетике. У нас тотальная коррупция. За все это несет ответственность Зеленский".

Ранее депутат призвал Зеленского вернуться из зарубежного турне и рассказать избирателям "про Карлсона" - под этим именем на пленках следствия по делу о коррупции фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, которого считают "кошельком" Зеленского. При этом Гончаренко заверяет Зеленского, что его "пока еще не арестуют". Сейчас Зеленский находится в зарубежном турне. Он посетил Грецию и Францию, во вторник прибыл в Испанию, а в среду собирается в Турцию. Дата его возвращения на Украину неизвестна.

18 ноября в Раде разразился скандал после того, как депутаты от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", в которой состоит Гончаренко, заблокировали трибуну, требуя отставки всего правительства страны, хотя в повестке было рассмотрение увольнения в связи с коррупционным скандалом только главы Минюста Германа Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. После этого спикер Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв и пригласил на совещание лидеров парламентских фракций.

Дело Миндича

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого в настоящее время отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.