Лидер венгерской партии заявил, что передал Медведеву документ по Закарпатью

БУДАПЕШТ, 18 ноября. /ТАСС/. Лидер венгерской радикально-консервативной партии "Наша родина" Ласло Тороцкаи сообщил, что передал заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву документ о нарушении украинскими властями прав венгров и русинов в Закарпатье. Венгерский политик предложил включить этот вопрос в повестку дня будущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

"После полезной беседы я лично передал документ о Закарпатье Дмитрию Анатольевичу Медведеву, заместителю председателя Совета безопасности Российской Федерации, бывшему президенту и премьер-министру России", - написал Тороцкаи в Х.

Он не уточнил, где произошла их встреча, но сопроводил публикацию фотографией, на которой запечатлен стоящим рядом с Медведевым. Судя по этому снимку, беседа между ними состоялась во время какого-то международного мероприятия. На фотографии замглавы Совбеза РФ читает документ, который ему передал Тороцкаи.

Лидер партии "Наша родина" отметил, что документ "частично касается референдума 1991 года" в Закарпатье, в соответствии с которым этому региону должна была быть предоставлена автономия. "Украинский парламент, нарушив международное право, до сих пор не ратифицировал решение народа", - уточнил Тороцкаи.

По его словам, в документе он перечислил нарушения прав национальных меньшинств в Закарпатье. Политик считает, что "на мирных переговорах должен обсуждаться статус Закарпатья и проблемы проживающих там венгров и русинов, включая нарушения их прав".

Документ передан США и Украине

Тороцкаи сообщил, что отправил этот документ в посольство США в Будапеште, которое, как он надеется, сможет передать его в Вашингтон. Документ был также направлен представителям Украины, но те, по его словам, "даже не соизволили ответить".

Лидер "Нашей родины" заявил, что ему хотелось бы, чтобы Венгрия выбирала друзей и союзников "исключительно на основе их позиции по важным для венгров вопросам".

Тороцкаи является депутатом венгерского парламента. Согласно опросам, возглавляемая им партия имеет шансы сохранить представительство в высшем законодательном органе страны после выборов, намеченных на апрель 2026 года.

"Наша родина" придерживается радикально-консервативных позиций по многим социально-политическим вопросам, в том числе миграции и отношения к сексуальным меньшинствам. По сведениям венгерских СМИ, в некоторых соседних странах Тороцкаи был объявлен персоной нон грата за высказывания по поводу принадлежности земель, которых Венгрия лишилась по итогам Первой мировой войны в соответствии с Трианонским договором 1920 года.