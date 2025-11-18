Верховная рада не смогла проголосовать за отставку глав Минюста и Минэнерго

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Верховная рада 18 ноября не смогла отправить в отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук, потому что экс-президент Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и его сторонники из партии "Европейская солидарность" заблокировали трибуну парламента. Об этом сообщил в своем YouTube-канале депутат Верховной рады Юрий Бойко.

"Сегодня, к сожалению, парламент оказался заблокирован фракцией Порошенко и мы не смогли проголосовать за увольнение двух министров, фамилии которых были на так называемых пленках Миндича. Они подозреваются в коррупции и нам надо было их уволить, но из-за позиции фракции Порошенко не смогли сделать", - сказал он.

Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании из-за блокировки парламента. Сроки возобновления заседания не назывались. Поскольку пленарная неделя на Украине продолжается, Рада сможет попытаться вернуться к вопросу 19-21 ноября.

Порошенко и "Европейская солидарность" ранее объявили, что из-за коррупционного скандала требуют отставки всего правительства, а не только двух министров, и потребовали вынести соответствующий вопрос на рассмотрение Рады.