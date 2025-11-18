FT: страны НАТО хотят сократить в 15 раз время переброски войск к границе РФ

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза попытаются сократить время переброски войск НАТО с запада на восток почти в 15 раз - с нынешних 45 дней до пяти или даже до трех дней. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на официальных лиц ЕС в преддверии обнародования в среду Брюсселем новых предложений по оптимизации "военной мобильности".

Согласно их данным, важно обеспечить возможность быстрой переброски по всей континентальной части Европы войск, техники и боеприпасов с запада, где базируется основная часть сил НАТО, на восточный фланг альянса. Железные и автомобильные дороги не отвечают необходимым для этого требованиям.

Как заявил глава нового оперативного командования Бундесвера (ВС ФРГ) Александер Зольфранк, отвечающий за подготовку Германии к центральной роли в подобной операции, каждый элемент должен работать "как швейцарские часы". По его словам, цель состоит в том, чтобы послать Москве мощный сигнал сдерживания: "Мы знаем, что вы задумали, и мы готовы. Смотрите, мы здесь".

Речь идет, по оценке дипломатов НАТО, о переброске около 200 тыс. военнослужащих, почти 1,5 тыс. танков и более 2,5 тыс. единиц другой бронетехники из США, Канады и Великобритании через континентальную Европу. "Военная мобильность - важнейший компонент эффективной безопасности и обороны, а правильная инфраструктура помогает союзникам гарантировать доставку необходимых сил в нужное место в нужное время", - сказал представитель НАТО.

Однако, по словам исполнительного директора Европейской ассоциации железнодорожной промышленности (CER) Альберто Маццолы, Европа только начинает получать полное представление о проблемах. "Нужно проверить, какие из туннелей в Европе подходят для этого", - отметил он. Нынешний стандартный габарит ЕС - максимальные размеры грузовых поездов, позволяющие им безопасно проходить под мостами и через туннели, - слишком узкий для военных перевозок. Наклон рельсов также может представлять проблему. "Если у вас тяжелый груз, он просто упадет", - констатировал один из чиновников ЕС.

О планах ЕС

Как сообщалось ранее, ЕС увеличит расходы на военную мобильность в 10 раз, до 17 млрд евро, в следующем семилетнем бюджетном плане Евросоюза с 2028 по 2034 год. Еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас напомнил, что 1,7 млрд евро, которые были выделены на проекты в сфере военной мобильности в текущем семилетнем бюджетном плане ЕС (2021-2027 гг.), "были истрачены за три года".

Термин "военная мобильность" в ЕС подразумевает реконструкцию всей транспортной инфраструктуры сообщества - портов, аэропортов, железных и автомобильных дорог, а главное - мостов и тоннелей для быстрой переброски крупных группировок войск, военной техники и боеприпасов в случае возможного конфликта. В качестве основного направления таких перевозок в ЕС и НАТО традиционно рассматривается вектор с запада на восток, который предусматривает переброску прибывающих в порты на атлантическом побережье Европы военных сил из США, Великобритании и Канады к границам с Россией и Белоруссией.