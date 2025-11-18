В ЕК заявили, что роспуск Антикоррупционного бюро отдаляет Грузию от Евросоюза

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье отметил, что республика должна была обеспечивать независимость и беспристрастность антикоррупционных институтов

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Упразднение Антикоррупционного бюро еще больше отдаляет Грузию от приема в ЕС, заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе.

"Грузия должна была обеспечивать независимость и беспристрастность антикоррупционных институтов. Это еще раз подтверждает, что Грузия все дальше отдаляется от вступления в ЕС", - сказал Мерсье.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что власти страны упразднят Антикоррупционное бюро, которое было создано согласно рекомендации Евросоюза в 2022 году. Функции этой структуры будут полностью переданы Службе государственного аудита.

Спикер парламента отметил, что в задачи Антикоррупционного бюро входит сбор и мониторинг деклараций должностных лиц, партий и неправительственных организаций. В результате консультаций с правительством было сформировано единое видение того, что эти функции больше подходят Службе государственного аудита, как более высокому и независимому государственному органу. Папуашвили назвал это решение продолжением политики возвращения в конституционные рамки после того, как многие инициативы были навязаны извне различными указаниями и рекомендациями.