"Тихо, свинка". Трамп оскорбил задавшую вопрос по делу Эпштейна журналистку

Инцидент произошел во время общения американского лидера с журналистами на борту президентского самолета

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп резко ответил журналистке, задавшей вопрос о материалах по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних. Видеозапись конфликта опубликовал телеканал CNN.

"Если в файлах нет ничего компрометирующего, сэр, почему бы и не...", - пыталась задать вопрос журналистка.

"Тихо! Тихо, свинка", - перебил ее Трамп.

Как пишет британская газета The Telegraph, инцидент произошел в пятницу, 14 ноября, во время общения американского лидера с журналистами на борту президентского самолета. Журналистка, пытавшаяся задать вопрос, работает в агентстве Bloomberg.

CNN и The Telegraph отмечают, что после конфликта Трамп изменил свою позицию по поводу публикации материалов. Во вторник американский президент заверил, что готов разрешить раскрытие властями США всех имеющихся у них материалов по делу Эпштейна.

Дело Эпштейна

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили 42-й президент США Билл Клинтон и Трамп.