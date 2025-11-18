Премьер Госсовета КНР: Пекин готов взаимодействовать с Москвой в развитии ШОС

Ли Цян также передал президенту РФ Владимиру Путину "сердечный привет и наилучшие пожелания" от председателя КНР Си Цзиньпина

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Китай готов и дальше взаимодействовать с Россией для содействия качественному развитию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Российская сторона проделала большую работу по подготовке и проведению заседания Совета глав правительств ШОС, что способствовало достижению позитивных результатов, выполнению поставленных задач и эффективному содействию реализации решений саммита в Тяньцзине. <...> Китай готов и впредь тесно взаимодействовать с Россией для содействия качественному развитию ШОС", - отметил он.

Ли Цян также передал Путину "сердечный привет и наилучшие пожелания" от председателя КНР Си Цзиньпина.