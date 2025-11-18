МИД Британии выступает за скорейшее развертывание стабилизационных сил в Газе

Глава дипведомства Иветт Купер подчеркнула, что все меры в отношении Газы должны быть "имплементированы в соответствии с международным правом" и "уважать суверенитет и самоопределение Палестины"

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Великобритания поддерживает скорейшее развертывание Международных стабилизационных сил в секторе Газа для недопущения заполнения вакуума власти радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщила глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

"Жизненно необходимо, чтобы Международные стабилизационные силы и обученная палестинская полиция могли быть быстро развернуты для поддержки прекращения огня и недопущения вакуума, который может использоваться ХАМАС", - сказала она.

Купер подчеркнула, что все меры в отношении Газы должны быть "имплементированы в соответствии с международным правом" и "уважать суверенитет и самоопределение Палестины". "Они должны укрепить единство Газы и Западного берега [реки Иордан] и позволить провести реформу Палестинской национальной администрации, чтобы она возобновила правление в Газе, поскольку Палестина должна управляться палестинцами", - отметила министр.

Она добавила, что Великобритания оказывает экспертную поддержку в вопросе разоружения ХАМАС и мониторинга за прекращением огня на основе своего опыта завершения длительного конфликта в Северной Ирландии. Купер указала, что Лондон оказывает помощь при "разминировании и обезвреживании взрывных устройств" за счет выделения финансирования структурам ООН и привлечения к работе сотрудников таких гуманитарных организаций, как Halo Trust. "Что касается военно-гражданских координационных усилий, то мы отправили британских представителей в возглавляемый американцами хаб для стабилизации ситуации в Газе", - заявила министр.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.

17 ноября Совет Безопасности ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана главы вашингтонской администрации по сектору Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН, Россия и Китай воздержались.