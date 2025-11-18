КС Болгарии признал справедливым иск президента по референдуму о евро

Спикер парламента Наталия Киселова превысила полномочия, отказавшись рассмотреть на парламентском заседании предложение Румена Радева, отмечено в решении

СОФИЯ, 18 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд Болгарии подтвердил, что спикер парламента Наталия Киселова превысила полномочия, отказавшись рассмотреть на парламентском заседании предложение президента Румена Радева о проведении референдума по евро.

"Конституционный суд решил, что председатель Народного собрания не имела полномочий оценивать требования законодательства по проведению референдума, отклонять предложение, сделанное субъектом, уполномоченным законом. Подобные полномочия в соответствии с конституцией принадлежат исключительно Народному собранию", - отмечено в решении Конституционного суда.

Ранее сообщалось, что "27 мая суд образовал конституционное дело по иску президента Республики Болгария об обязательном разъяснении положений Конституции Республики Болгария и объявлении ничтожным распоряжения председателя Народного собрания".

Радев внес в парламент предложение о проведении референдума о целесообразности перехода страны на евро в 2026 году, отметив, что в болгарском обществе нет консенсуса ни по поводу готовности к этому процессу, ни относительно даты, когда это может произойти, но спикер Народного собрания Киселова вернула президенту его предложение без рассмотрения. После чего глава государства потребовал обязательного толкования положений конституции Болгарии о проведении референдума и попросил суд "объявить ничтожным" отказ Киселовой внести его инициативу на рассмотрение депутатов. Радев считает, что единоличное решение спикера нарушило конституционные полномочия парламента.

Позднее Болгария получит положительные доклады Еврокомиссии и Европейского центрального банка и разрешение ввести евро с начала 2026 года, к чему сейчас и готовится.

Лидер политической партии "Возрождение" Костадин Костадинов, комментируя решение суда, заявил, что "вопрос о проведении референдума по евро в обязательном порядке должен быть рассмотрен на заседании Народного собрания". "В среду, на председательском совете перед началом заседания парламента предложу, чтобы вопрос о референдуме по введению евро был внесен на рассмотрение депутатов", - сказал политик.