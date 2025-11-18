Евродепутат от Люксембурга призвал Каллас восстановить диалог с Россией

Фернан Картайзер считает необходимым отказаться от планов военной интеграции Украины в Евросоюз

Редакция сайта ТАСС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © Omar Marques/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, недавно посетивший РФ, направил открытое письмо главе дипслужбы ЕС Кае Каллас с призывом восстановить диалог с Россией и отказаться от планов военной интеграции Украины в ЕС. Текст этого письма Картайзер выложил в X, отметив, что оно призвано "помочь достичь долгосрочного урегулирования конфликта на Украине и вокруг нее".

Картайзер подчеркнул, что по итогам своего визита в Россию и участия в симпозиуме БРИКС - Европа в Сочи он сформулировал восемь пунктов, которые, по его мнению, "могут способствовать реальному миру на Украине".

"ЕС должен без промедления начать диалог с Россией. Нет сомнений, что Россия открыта к такому диалогу, - написал он. - Милитаризация ЕС существенно осложнит будущее вступление Украины в ЕС. Украина поэтому не должна вовлекаться в программы ЕС, имеющие военный характер".

Он также призвал страны ЕС признать наличие "радикального национализма" на Украине и использовать свое влияние для его искоренения, а также обеспечить соблюдение прав всех национальных, религиозных и языковых групп, включая русскоязычных жителей этой страны.

Остальные четыре пункта включают выработку реальных международных гарантий безопасности Украины на базе ОБСЕ, "прагматичные позиции ЕС по территориальной целостности" с учетом прецедентов непризнанного Евросоюзом Северного Кипра или непризнанного пятью государствами ЕС Косова, реальные усилия по послевоенному восстановлению Украины и использование "дипломатических мер, которые снижают, а не нагнетают эскалацию".

Картайзер возглавляет люксембургскую правую Партию альтернативных демократических реформ, от которой в 2024 году он был избран в Европарламент. Он последовательно выступает за нормализацию отношений между Евросоюзом и Россией.

Будучи депутатом Европарламента, Картайзер в первый раз посетил Россию с визитом по приглашению Госдумы 25-28 мая 2025 года. Уже через неделю после поездки в Москву руководители фракции реформистов и консерваторов в Европарламенте исключили его из своих рядов. Сам политик в интервью ТАСС заявил, что готов к репрессиям со стороны Брюсселя и не намерен отступать от своей позиции.