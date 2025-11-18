Иордания осудила высказывания израильского министра об аресте Аббаса

Это прямая угроза палестинскому руководству, говорится в заявлении МИД королевства

ТУНИС, 18 ноября. /ТАСС/. Иордания осуждает заявление министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о необходимости ареста президента Палестины Махмуда Аббаса и считает его высказывания прямой угрозой палестинскому руководству. Об этом говорится в заявлении МИД королевства.

"Иордания самым решительным образом осуждает отвратительные, неприемлемые и провокационные заявления Бен-Гвира, призывающие к нападкам на палестинское руководство", - подчеркнул МИД, отметив, что эти высказывания представляют собой "вопиющее нарушение и прямую угрозу руководству братского палестинского народа".

Накануне министр национальной безопасности Израиля заявил, что считает необходимыми ликвидацию старших должностных лиц Палестинской национальной администрации (ПНА) и арест палестинского президента Махмуда Аббаса в случае, если Совет Безопасности (СБ) ООН утвердит резолюцию по Газе, открывающую путь к созданию палестинского государства.

Ранее СБ ООН принял американский проект резолюции, который включает положения в поддержку "международных стабилизационных сил", обеспечения "стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без [радикального палестинского движения] ХАМАС". За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН, Россия и Китай воздержались. Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя после голосования по резолюции в понедельник заявил, что успех миротворческой инициативы можно будет оценивать по тому, насколько удастся реально "обеспечить устойчивый мир, где Израиль и Палестина будут сосуществовать в мире и безопасности в границах 1967 года, а Иерусалим станет столицей обоих государств в соответствии с резолюциями СБ и ГА ООН, нормами международного права и заключенными ранее соглашениями".