TRT: Эрдоган проведет переговоры с Зеленским

Президент Турции и Владимир Зеленский обсудят состояние украинского конфликта и пути урегулирования

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Burhan Ozbilici

АНКАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с Владимиром Зеленским, который 19 ноября совершит рабочий визит в республику. Об этом сообщил телеканал TRT.

По данным канала, предполагается, что стороны наряду с двусторонними вопросами подробно обсудят текущее состояние конфликта на Украине, а также пути урегулирования. В частности, речь идет о теме прекращения огня и активизации переговоров между РФ и Украиной, включая контакты на стамбульской площадке, а также возможный саммит по урегулированию.

Ранее глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран подтвердил факт визита Зеленского. Он написал в Х, что в числе прочих будут обсуждаться "вопросы по установлению режима прекращения огня и достижению долгосрочного решения, в частности стамбульский процесс".