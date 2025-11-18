Глава МВБ США утверждает, что "противники" хотят взять Арктику под контроль

Американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что если Вашингтон уступит эту высоту, то будущие поколения будут обречены на постоянную уязвимость

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм утверждает, что "противники" стремятся взять под контроль Арктику. Как она считает, Вашингтон не допустит развития событий по такому сценарию.

"Сегодняшний день представляет собой крупную веху в гонке, нацеленной на то, чтобы сохранить Арктику для всех наших стран. <...> Наши противники быстро движутся к тому, чтобы выдвинуть претензии на ее стратегическое местоположение, а также ее богатые природные ресурсы <...>. Если мы уступим эту высоту, то обречем будущие поколения на постоянную уязвимость. И мы не допустим, чтобы это произошло при нас", - заявила Ноэм.

Она приняла участие в подписании в Вашингтоне вместе с представителями Канады и Финляндии трехстороннего документа. Подписи были поставлены под совместным заявлением о намерениях. Оно, по свидетельству американской стороны, отражает коллективную решимость США, Канады и Финляндии "укрепить производственные мощности и систему подготовки кадров", необходимые для строительства ледоколов, а также трехстороннее сотрудничество в Арктике и Антарктике.

Вашингтон, Оттава и Хельсинки подписали летом 2024 года договоренности о сотрудничестве в целях строительства ледоколов, расширения национальных флотов этих судов и их продвижения на мировом рынке. Однако эти соглашения не являются юридически обязывающими. Американский президент Дональд Трамп сообщил в июле 2025 года, что Соединенные Штаты обсуждают с Финляндией возможность приобретения у нее до 15 ледоколов.

Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом. У Москвы, как заявлял в 2022 году Пентагон, более 50 таких судов. У США имеется лишь два ледокола - тяжелый Polar Star и Healy.