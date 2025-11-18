WSJ: Зеленский может лишиться власти из-за коррупционного скандала

Репутация Владимира Зеленского оказалась под угрозой из-за возмущения украинцев

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Коррупционный скандал на Украине грозит Владимиру Зеленскому лишением поста. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, обвинения в коррупции возмутили украинцев, тем самым поставив под угрозу репутацию Зеленского. Отмечается, что скандал, связанный с "делом Миндича", затронул Зеленского больше, чем любое другое расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с момента его вступления на пост.

Как пишет газета, украинцы недовольны тем, что жертвовали средства на закупки беспилотников и другой техники, которые в итоге могли пойти на обогащение украинских властей.

Уточняется, что опасность для Зеленского существует не только внутри Украины, но и за рубежом. Официальные лица США задаются вопросом, как Киев распоряжается средствами, которые получает от Вашингтона. Некоторые американские чиновники рассуждают о том, перестанут ли США оказывать помощь Украине. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал нежелание продолжать поставки оружия Киеву.

10 ноября независимые от офиса Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского", а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Предъявлены обвинения многим фигурантам дела, в том числе Миндичу, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, а также ряду бизнесменов, включая сотрудников так называемого бэк-офиса, который занимался отмыванием средств.